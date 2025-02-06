لوكا مودريتش يحسم قراره بشأن مستقبله

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 04:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، قائد ريال مدريد، يرغب بتمديد عقده مع الفريق، لموسم إضافي.

وينتهي عقد مودريتش مع الميرنجي مع ختام الموسم الحالي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن مودريتش يرغب بالتجديد لموسم آخر، وخاصة بعد تألقه المستمر مع الفريق حيث ارتفعت وتيرة أدائه خلال العام الجديد.

وأشارت الصحيفة، أن لوكا مودريتش معجب بالدور القيادي الذي يلعبه مع الفريق خلال الفترة الحالية، حيث أنه غير غاضب من قلة المشاركات بشكل أساسي.

خلال الموسم الحالي، شارك مودريتش في 35 مباراة مع ريال مدريد، بمختلف المسابقات، بإجمالي 1607 دقيقة لعب، سجل خلالها 3 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.