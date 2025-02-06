مشروب يومي يبعد عنك شبح السرطان!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 04:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة يوتاه الأمريكية أن تناول القهوة والشاي قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، وخاصة سرطان الرأس والعنق.

وأظهرت النتائج أن استهلاك أربعة فناجين من القهوة المحتوية على الكافيين يوميًا يقلل من احتمالات الإصابة بسرطان الرأس والعنق عمومًا، مع انخفاض بنسبة 30% في خطر الإصابة بسرطان الفم، و22% في سرطان الحلق.

كما أظهرت الدراسة أن تناول القهوة منزوعة الكافيين يمكن أن يقلل من خطر سرطان الفم بنسبة 25%، مما يشير إلى أن فوائد القهوة قد لا تقتصر فقط على محتواها من الكافيين، بل تمتد إلى المركبات الأخرى المضادة للأكسدة التي تحتوي عليها.

تدعم هذه الدراسة فكرة أن القهوة والشاي، بفضل احتوائهما على مضادات الأكسدة والمركبات الحيوية، قد يلعبان دورًا مهمًا في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، مما يجعلهما جزءًا مفيدًا من النظام الغذائي الصحي.