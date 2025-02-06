أندية الليجا تطالب بمعاقبة ريال مدريد!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 04:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن العديد من الأندية الإسبانية تطالب بمعاقبة ريال مدريد، بسبب الضغط الذي يمارسه على التحكيم الإسباني.

وكان ريال مدريد قدم شكوى بعد مباراته أمام إسبانيول، والتي خسرها بهدف نظيف، بسبب العديد من القرارت المثيرة للجدل التي اتخذها طاقم تحكيم اللقاء.

وبسبب الأزمة الأخيرة، رفض الميرنجي حضور اجتماع الاتحاد الإسباني مع الأندية ورابطة الليجا، اليوم الخميس.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن معاقبة

نادي ريال مدريد كانت أحد المطالب الواضحة للأندية في الاجتماع.. هذا المطلب تلقى دعماً كبيراً ولم يعترض عليه أي من الحاضرين للأندية أو المسؤولين.

وقال مصدر حضر الاجتماع للشبكة: “ريال مدريد لا يقتصر على عدم احترامه للأندية الأخرى والحكام، بل يظهر أنه لا يريد أن يكون جزءاً من المجموعة”.

وأفادت الشبكة، أن بعض الحاضرين انتقدوا لجنة الحكام لعدم دفاعها عن نفسها ضد الاتهامات التي وجهها ريال مدريد، ورئيسه فلورنتينو بيريز.

وبشأن طلب ريال مدريد الحصول على تسجيلات تقنية ال-VAR أثناء مباراة إسبانيول، أبدى العديد من الحاضرين دعمهم لهذه المبادرة، بما في ذلك خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا.