القيادة تهنئ الحاكم العام لنيوزيلندا بذكرى اليوم الوطني لبلادها

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى فخامة السيدة سيندي كيرو، الحاكم العام لنيوزيلندا، بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك، في برقيته، عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لفخامتها بموفور الصحة والسعادة، متمنيًا لحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق دوام التقدم والازدهار.

كما أرسل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة مماثلة إلى الحاكم العام لنيوزيلندا، عبّر فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لفخامتها، متمنيًا لحكومة وشعب نيوزيلندا المزيد من الرخاء والنماء.