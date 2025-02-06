هل ماء الأرز يزيد طول الشعر؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يبحث الكثيرون عن حلول طبيعية لتحسين صحة الشعر وتقليل مشكلاته، ويُعد ماء الأرز من أبرز العلاجات المنزلية الشائعة. لكن هل يمكن أن يساعد فعلًا في زيادة طول الشعر؟

بحسب الدكتورة شيرين إمبابي، استشاري التغذية العلاجية، يحتوي ماء الأرز على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الشعر، وأبرزها:

– فيتامين B والبيوتين: يُعد البيوتين من الفيتامينات الأساسية لنمو الشعر، حيث يرتبط نقصه بتساقط الشعر، كونه عنصرًا رئيسيًا في تكوين الكيراتين، البروتين الأساسي للشعر.

– المغنيسيوم: يلعب دورًا مهمًا في تعزيز نمو الشعر، إذ أظهرت الدراسات أن نقص المغنيسيوم قد يعيق دورة نمو الشعر الطبيعية.

– الزنك: عنصر أساسي لنمو أنسجة الشعر وإصلاحها، وقد ثبتت فعاليته في الحد من تساقط الشعر لدى من يعانون من نقصه.

– فيتامين هـ: يساعد في تحسين نمو الشعر، خاصةً لدى الأشخاص المصابين بأمراض جلدية مثل الثعلبة.

بفضل محتواه الغني بهذه العناصر الغذائية، يمكن أن يعزز ماء الأرز صحة فروة الرأس ويحفز نمو الشعر، لكنه ليس علاجًا سحريًا لزيادة الطول بسرعة. يعتمد نمو الشعر على عوامل متعددة، مثل العناية العامة به، والتغذية السليمة، والصحة العامة.

استخدام ماء الأرز قد يكون مفيدًا لتعزيز صحة الشعر وتقليل تساقطه، لكنه ليس الحل الوحيد لنمو الشعر. للحصول على أفضل النتائج، يُفضل دمجه مع نظام غذائي متوازن وروتين عناية بالشعر مناسب.