ريال مدريد يصدر بياناً بشأن اعتزال مارسيلو

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 02:53 مساءً - عبر ريال مدريد، عن امتنانه ومحبته لمدافعه البرازيلي السابق، مارسيلو، بعد قراره باعتزال كرة القدم، اليوم الخميس.

وقال الميرنجي في بيانه: “بعد إعلان مارسيلو اعتزاله كلاعب كرة قدم محترف، يرغب نادي ريال مدريد في التعبير عن امتنانه ومحبته”.

وأضاف: “يعتبر مارسيلو جزءاً من تاريخ ريال مدريد وأحد الأساطير العظيمة لنادينا وكرة القدم العالمية”.

وأفاد: “مارسيلو هو اللاعب الأجنبي الثالث الذي خاض أكبر عدد من المباريات مع ريال مدريد. كان أحد الهدافين في نهائي الكأس العاشرة في لشبونة والقائد الذي رفع الكأس الرابعة عشر في باريس”.

وأشار: “سيبقى أدائه الكروي المذهل وذكرياته مع الفريق بصفته اللاعب الذي أعطى كل شيء من أجل هذا القميص الذي يمثل قيم ريال مدريد، إلى الأبد في قلوب جميع مشجعي الميرنجي”.

وأتم الملكي بيانه: “يتمنى ريال مدريد له ولجميع أفراد عائلته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته”.

جدير بالذكر، أن مارسيلو انضم لصفوف ريال مدريد، عام 2007، واستمر معه حتى صيف 2022، وحقق خلال هذه الفترة 25 لقباً مع الميرنجي، بينها 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.