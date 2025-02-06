مارسيلو ينهي رحلته مع كرة القدم

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 02:53 مساءً - أعلن المدافع البرازيلي، مارسيلو، لاعب ريال مدريد السابق، اليوم الخميس، اعتزاله كرة القدم.

جاء هذا الإعلان عبر مقطع فيديو نشره على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر عن امتنانه للمسيرة التي خاضها والإنجازات التي حققها.

يذكر أن مارسيلو الذي يعد من أفضل اللاعبين في مركزه على مر التاريخ، بدأ مسيرته مع نادي فلومينينسي البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في عام 2007.

وبعد مشوار حافل بالعطاء دام 15 عاماً مع الميرنجي، غادر مارسليو ملعب “سانتياغو برنابيو” لينضم لصفوف أولمبياكوس اليوناني، صيف 2022.

ولم تستمر رحلة مارسيلو مع النادي اليوناني سوى نصف موسم ليعود بعدها لناديه الأم، فلومينينسي البرازيلي، ويستمر معه حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حيث تم فسخ عقده بالتراضي بعد خلاف مع مدرب الفريق، ليقرر الاعتزال.

جدير بالذكر، أن مارسيلو حقق 31 بطولة في مسيرته الكروية مع كل الأندية التي شارك معها في مختلف القارات