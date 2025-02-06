رسمياً .. تغيير اسم ملعب “الجوهرة المشعة” في مدينة جدة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 02:53 مساءً - أعلنت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الخميس، عن تغيير اسم ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة.

ووفقاً لبيان الوزارة، فإن الاسم الجديد للملعب سيكون “ملعب الإنماء” بعد فوز مصرف الإنماء بعقد استثمار حقوق تسمية الملعب حتى 2029.

وتعد تسمية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، خطوةً أولى من المشروع الذي يمرّ بعددٍ من الملاعب في المدن الرياضية في المملكة، حيث تهدف وزارة الرياضة من خلال المشروع الاستثماري النوعي إلى تمكين القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في تنمية القطاع الرياضي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار الرياضي.