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دوري أدنوك الإماراتي (15): كلباء يستقبل الشارقة

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دوري أدنوك الإماراتي (15): كلباء يستقبل الشارقة

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا اتحاد كلباء والشارقة، مباريات الجولة الخامسة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين بكرة القدم، اليوم الخميس، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد فريق اتحاد كلباء قبل هذه المباراة في المركز التاسع بـ 18 نقطة، فيما يتواجد فريق الشارقة في المركز الثاني بـ 37 نفة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر شباب .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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