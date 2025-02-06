دوري أدنوك الإماراتي (15): كلباء يستقبل الشارقة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا اتحاد كلباء والشارقة، مباريات الجولة الخامسة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين بكرة القدم، اليوم الخميس، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد فريق اتحاد كلباء قبل هذه المباراة في المركز التاسع بـ 18 نقطة، فيما يتواجد فريق الشارقة في المركز الثاني بـ 37 نفة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر شباب الأهلي.