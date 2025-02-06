كيف تؤثر الكلمات التي يسمعها الطفل في السنوات السبع الأولى على معتقداته وحواره الداخلي؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 08:53 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

في السنوات السبع الأولى من حياة الطفل، يكون عقله مثل الإسفنجة، يمتص كل ما يسمعه من المحيطين به. هذه المرحلة العمرية تعتبر الأكثر أهمية في تشكيل معتقداته الأساسية وحواره الداخلي. ما يسمعه الطفل بشكل متكرر خلال هذه الفترة يصبح النص الذي يستخدمه للحديث مع نفسه، مما يؤثر على شخصيته وتفكيره وسلوكه في المستقبل.

تشير الدراسات إلى أن السنوات السبع الأولى من حياة الطفل هي الفترة الذهبية لتطوير اللغة والمهارات الاجتماعية والعاطفية. خلال هذه المرحلة، يتعلم الطفل كيفية التفاعل مع العالم من حوله، ويبدأ في تكوين صورة عن نفسه وعن الآخرين. الكلمات التي يسمعها الطفل من والديه ومقدمي الرعاية تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل هذه الصورة.

عندما يسمع الطفل كلمات إيجابية مثل “أنت ذكي”، “أنت قادر”، أو “أنت محبوب”، فإنه يبدأ في تكوين معتقدات إيجابية عن نفسه. هذه المعتقدات تصبح جزءًا من حواره الداخلي، مما يعزز ثقته بنفسه وقدرته على مواجهة التحديات. على العكس من ذلك، عندما يسمع الطفل كلمات سلبية مثل “أنت غبي”، “أنت فاشل”، أو “أنت غير مرغوب فيه”، فإنه يبدأ في تكوين معتقدات سلبية عن نفسه، مما قد يؤدي إلى انخفاض تقديره لذاته وصعوبات في التعامل مع الآخرين.

الوالدان هما المصدر الرئيسي للكلمات التي يسمعها الطفل في السنوات الأولى من حياته. لذلك، من المهم أن ينتبها للكلمات التي يستخدمانها عند التحدث مع الطفل. الكلمات الإيجابية والتعزيز الإيجابي يمكن أن تساعد الطفل على تطوير معتقدات صحية عن نفسه، بينما الكلمات السلبية يمكن أن تؤدي إلى معتقدات سلبية وصعوبات في المستقبل.

1. استخدام لغة إيجابية: حاول دائمًا استخدام كلمات إيجابية عند التحدث مع الطفل، مثل “أنت قادر”، “أنت مبدع”، “أنت محبوب”.

2. التعزيز الإيجابي: قم بتعزيز السلوكيات الإيجابية للطفل من خلال الثناء والمدح.

3. تجنب الكلمات السلبية: حاول تجنب استخدام الكلمات السلبية التي يمكن أن تؤثر على نفسية الطفل.

4. الاستماع للطفل: استمع لطفلك باهتمام وأظهر له أنك تقدر مشاعره وأفكاره.

ما يسمعه الطفل في السنوات السبع الأولى من حياته يلعب دورًا كبيرًا في تشكيل معتقداته الأساسية وحواره الداخلي. الكلمات الإيجابية يمكن أن تساعد الطفل على تطوير معتقدات صحية عن نفسه، بينما الكلمات السلبية يمكن أن تؤدي إلى معتقدات سلبية وصعوبات في المستقبل. لذلك، من المهم أن ينتبه الوالدان للكلمات التي يستخدمانها عند التحدث مع الطفل، وأن يعملوا على تعزيز الكلمات الإيجابية التي تساعد الطفل على النمو بشكل صحي وسليم