ما هي الإشارات غير اللفظية التي يجب تجنبها أثناء المقابلة؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 06:55 صباحاً - الإشارات غير اللفظية وتأثيرها على نجاح المقابلة

تعتبر المقابلة الشخصية من أهم الخطوات التي ينبغي التحضير لها بدقة، حيث إن الانطباع الأول يُعتبر مفتاح النجاح فيها. وفي هذا السياق، تلعب الإشارات غير اللفظية دورًا كبيرًا في تحديد مدى تفاعلنا وتأثيرنا على الطرف الآخر. في هذا المقال، سنتناول بعض الإشارات غير اللفظية التي يجب تجنبها لضمان ترك انطباع إيجابي.

أنواع الإشارات غير اللفظية

الإشارات غير اللفظية تشمل تعبيرات الوجه، ولغة الجسد، وتواتر الحركة، وغيرها. وفيما يلي بعض الأنواع الشائعة من الإشارات التي تُستخدم للتواصل:

تعبيرات الوجه: مثل الابتسام أو التقطيب.

مثل الابتسام أو التقطيب. حركات اليد والجسم: كالتلويح أو وضع اليدين في الجيوب.

كالتلويح أو وضع اليدين في الجيوب. النظرة البصرية: كنظرة العين المباشرة أو التململ بالنظر.

كنظرة العين المباشرة أو التململ بالنظر. الوضعية الجسدية: كالجلوس بنمط مريح أو مشدود.

إشارات غير لفظية يجب تجنبها

لضمان أن تكون المقابلة ناجحة وفعالة، لابد من تجنب الإشارات التالية:

عدم تواصل العين: يُفضل الحفاظ على تواصل بصري جيد لتعزيز الثقة بينك وبين المحاور. عدم التواصل البصري قد يُفسر كعلامة على عدم الاهتمام أو نقص الثقة.

يُفضل الحفاظ على تواصل بصري جيد لتعزيز الثقة بينك وبين المحاور. عدم التواصل البصري قد يُفسر كعلامة على عدم الاهتمام أو نقص الثقة. الجلوس بوضعية مغلقة: مثل وضع الذراعين والساقين بشكل معقود يُشير عادة إلى انعدام الراحة أو الدفاعية. حاول اتخاذ وضعية مفتوحة تعكس الاستعداد والتعاون.

مثل وضع الذراعين والساقين بشكل معقود يُشير عادة إلى انعدام الراحة أو الدفاعية. حاول اتخاذ وضعية مفتوحة تعكس الاستعداد والتعاون. الاستخدام المفرط لليدين: يجب تجنب الحركات الزائدة التي تشتت الانتباه أو تعبر عن التوتر. حافظ على حركة اليدين بشكل طبيعي ومعتدل.

يجب تجنب الحركات الزائدة التي تشتت الانتباه أو تعبر عن التوتر. حافظ على حركة اليدين بشكل طبيعي ومعتدل. التململ والانشغال بالنظر حول المكان: هذا السلوك قد يعطي انطباعًا بعدم التركيز أو الاكتراث بما يحدث، وهو إنطباع سلبي يجب تجنبه.

هذا السلوك قد يعطي انطباعًا بعدم التركيز أو الاكتراث بما يحدث، وهو إنطباع سلبي يجب تجنبه. التعبير السلبي للوجه: مثل العبوس أو الظهور بمظهر منهك أو غاضب يمكن أن يؤثر على التفاعل الشخصي ويترك انطباعًا سلبيًا.

نصائح لتعزيز الإشارات غير اللفظية

لتحسين الإشارات غير اللفظية خلال المقابلات الشخصية، يمكن اتباع بعض النصائح التالية:

التدريب أمام المرآة: لتحسين لغة الجسد وتعبيرات الوجه.

لتحسين لغة الجسد وتعبيرات الوجه. طلب ملاحظات من الآخرين: يمكن أن يقدم الأصدقاء أو الزملاء ملاحظات مفيدة حول لغة جسدك.

يمكن أن يقدم الأصدقاء أو الزملاء ملاحظات مفيدة حول لغة جسدك. البقاء مسترخيًا: التنفس العميق والمحافظة على الموقف الهادئ يمكن أن يساعد في تقليل التوتر وعكس الثقة بالنفس.

في الختام، مع فهم الأهمية الكبيرة للإشارات غير اللفظية في تعزيز فرص النجاح في المقابلات، يمكننا التأكد من أننا ننقل الرسالة الصحيحة إلى من حولنا. الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة في لغة الجسد يمكن أن يساهم في تكوين انطباع إيجابي ومستدام.