رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس ألمانيا بوفاة الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 06:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، برقية تعزية إلى فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بوفاة الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر.

‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية، مماثلتين إلى فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية.‎