أساسيات لغة الجسد خلال مقابلات العمل: كيف تترك انطباعًا إيجابيًا؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 06:55 صباحاً - أهمية لغة الجسد في تحديد الانطباع الأول

تلعب لغة الجسد دورًا حاسمًا في تشكيل الانطباع الأول خلال مقابلات العمل. قد تكون لديك خبرات مهنية متميزة ومهارات تقنية عالية، ولكن إذا لم تستطع ترك انطباع إيجابي عبر لغة جسدك، فقد تخسر فرصتك في الحصول على الوظيفة. تشمل لغة الجسد تعابير الوجه، ووضعية الجسم، والإيماءات، والنظرات، وكلها ترسل رسائل غير لفظية يمكن أن تؤثر على قرار المُحاور.

تعابير الوجه: تبسمك سيُرحب بالقائم بإجراء المقابلة

يُعتبر الابتسام من أبرز الوسائل لتعزيز التواصل الإيجابي. فهو يُظهر الثقة والراحة، ويُشعر الشخص الآخر بالترحيب والود. تأكد من أن ابتسامتك صادقة وغير مُصطنعة، لأنها جزء من التواصل الذي يعكس جوانب شخصيتك الإيجابية.

وضعية الجسم: استقامة واحترافية

يجب أن تكون وضعية جسمك أثناء الجلوس في المقابلة مستقيمة وثابتة ولكن ليست صارمة. تشير الاستقامة إلى أنك منتبه ومرتاح في نفس الوقت. تجنب التراخي أو الجلوس بوضعيات سلبية مثل وضع اليدين في الجيوب أو عبور الذراعين، حيث يمكن أن توحي بقلة الاهتمام أو العصبية.

الإيماءات واستخدام الأيدي

يمكن أن تُضيف الإيماءات الكثير لمحادثتك خلال المقابلة إذا ما اُستخدمت بحذر ووعي. الإيماءات الطبيعية والمعقولة يمكن أن تُضفي على كلامك حيوية وتظهر حماسك للوظيفة. حاول تجنب الإيماءات السريعة أو المبالغ فيها التي قد تزيد من توترك أو تشويش محاورك.

النظرات: قوة التواصل البصري

يلعب التواصل البصري دورًا هامًا في بناء العلاقة مع المحاور. لذا حاول الحفاظ على مستوى مناسب من التواصل البصري مع مُجري المقابلة لإظهار اهتمامك وثقتك بنفسك. يجب أن يكون الاتصال البصري طبيعيًا وغير مُحرج، لتجنب إيصال رسائل مختلطة أو غير مريحة.

نصائح لتعزيز لغة الجسد الإيجابية

قم بالتدريب مع صديق أو أمام المرآة لتحسين مهاراتك في لغة الجسد.

خذ نفسًا عميقًا قبل الدخول إلى المقابلة للاسترخاء وتقليل التوتر.

اقرأ عن لغة الجسد لتحسين قدرتك على قراءة إشارات محاورك والتفاعل معها بشكل مناسب.

انتبه لتعابير وجهك وحافظ على تعبيرات مهذبة وودية.

كن واعيًا للإيماءات الحركية واستخدمها لتعزيز النقاط التي تتحدث عنها بشكل طبيعي.

بمجرد أن تكون واعيًا لنقاط قوة لغة جسدك وتحسن من أدائها، ستتمكن من ترك انطباع إيجابي يعزز فرصك في الحصول على الوظيفة. تذكر أن الثقة بالنفس والقدرة على التواصل بفعالية هما مفتاح النجاح في أي مقابلة عمل.