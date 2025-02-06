الحيوانات المنزلية وتأثيرها الإيجابي على الصحة النفسية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 03:55 صباحاً - الحيوانات الأليفة: شريك الروح وتأثيرها العميق على السعادة

الحيوانات الأليفة لطالما كانت رفقة الإنسان في رحلته الحياتية منذ عصور. فهي تمنح الحب غير المشروط، الصداقة الدائمة، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من حياة الكثيرين. في السنوات الأخيرة، أظهرت الدراسات ازدياد الاهتمام بتأثير الحيوانات الأليفة على الصحة النفسية للأفراد. وهذا لا يعتمد فقط على شعور المرء بالرفقة بل يمتد إلى فوائد صحية ونفسية متعددة.

تعزيز السعادة والحد من الاكتئاب

تعتبر الحيوانات الأليفة مصدرًا قويًا للسعادة والابتهاج. وجودها في البيت يضفي جوًا من اللعب والمرح، مما يساعد في تقليل مستويات القلق والاكتئاب. فعندما ينشغل الشخص في العناية بحيوانه الأليف، يتم تشتيت الانتباه عن الضغوط اليومية والتوترات.

التفاعل اليومي مع الحيوانات الأليفة يساهم في زيادة إفراز هرمونات السعادة، مثل الإندورفين والدوبامين.

التمشية اليومية مع الكلب، على سبيل المثال، يقدم فرصة لممارسة الرياضة الخفيفة التي بدورها تحسن المزاج.

تحفيز التواصل الاجتماعي وتقليل الشعور بالوحدة

الأشخاص الذين يقتنون حيوانات أليفة غالبًا ما يجدون أنفسهم أكثر انفتاحًا للتفاعل الاجتماعي مع الآخرين. سواء كان من خلال الحديث مع جيرانهم أثناء نزهة الكلب أو التفاعل مع مجتمعات محبي الحيوانات عبر الإنترنت.

تعتبر الحيوانات الأليفة وسيلة فعالة لكسر الجليد في التفاعلات الاجتماعية، حيث يمكن أن تكون موضوعًا مشتركًا للحديث يثير الاهتمام.

يمكن للقطط والكلاب أن توفر عزاءًا ودعمًا، خاصة لأولئك الذين يعيشون بمفردهم.

تحسين الصحة النفسية والجسدية العامة

الحيوانات الأليفة لا تؤثر فقط على الجانب النفسي ولكن لها دور أيضًا في تحسين الصحة الجسدية. العناية اليومية بها تتطلب النشاط البدني، كما أن الارتباط العاطفي معها يزيد من الشعور بالقيمة الذاتية والرضا.

امتلاك حيوان أليف يساعد في تعزيز الروتين والنظام، مما يضفي شعورًا بالأمان والاستقرار.

لوحظ أن الأشخاص الذين يقتنون حيوانات أليفة يتمتعون بمعدلات أقل من ضغط الدم، ويرجع ذلك إلى التأثير المهدئ الذي تخلقه.

ختامًا

تستطيع الحيوانات الأليفة أن تكون أكثر من مجرد رفقاء، فهي تؤدي إلى تحسين كبير في الصحة النفسية وتقديم الدعم الذي لا يمكن للعالم الخارجي أن يقدمه غالبًا. إذا كنت تبحث عن طريقة لتخفيف الضغوط النفسية وتحسين نوعية حياتك، فقد تكون الحيوانات الأليفة هي الخيار المثالي لك لتحقيق ذلك. إن حسن اختيار الحيوان المناسب لأسلوب حياتك والتعاون مع الخبراء في رعايته سيضاعف من الفوائد العائدة عليك وعلى أسرتك.