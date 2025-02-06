التدخين والإقلاع عنه: خطوات نحو حياة أكثر صحة.

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 01:53 صباحاً - مخاطر التدخين على الصحة

التدخين يعتبر أحد الأسباب الرئيسية للأمراض المزمنة والمشاكل الصحية الخطيرة. يؤدي التعرض المستمر للمواد الكيميائية السامة الموجودة في السجائر إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي. ولا يقتصر الضرر على المدخنين فقط، بل يشمل أيضًا غير المدخنين الذين يتعرضون لدخان السجائر السلبي.

أضرار التدخين على الجسم

القلب والأوعية الدموية: يزيد التدخين من احتمالية الإصابة بتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم.

يزيد التدخين من احتمالية الإصابة بتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم. الرئتين والجهاز التنفسي: يرتبط التدخين بأمراض مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن وسرطان الرئة.

يرتبط التدخين بأمراض مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن وسرطان الرئة. الجهاز الهضمي: يزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم والمريء والمعدة.

يزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم والمريء والمعدة. البشرة والمظهر الخارجي: يؤدي إلى تجاعيد الجلد ويعجل بشيخوخته.

فوائد الإقلاع عن التدخين

الإقلاع عن التدخين يحمل العديد من الفوائد الصحية التي يمكن أن تظهر في فترة قصيرة من الزمن بعد الإقلاع. من الأمور المشجعة أن تحسين الصحة يبدأ بعد الإقلاع بمدة وجيزة، فمثلاً يعود معدل ضربات القلب وضغط الدم إلى المستوى الطبيعي بعد 20 دقيقة فقط من الإقلاع.

الصحة تتحسن مع مرور الوقت

بعد 24 ساعة: يبدأ الجسم في التخلص من أول أكسيد الكربون، وتنخفض مستويات النيكوتين إلى النصف.

يبدأ الجسم في التخلص من أول أكسيد الكربون، وتنخفض مستويات النيكوتين إلى النصف. بعد 3 أشهر: تتحسن وظائف الرئة والدورة الدموية بشكل ملحوظ.

تتحسن وظائف الرئة والدورة الدموية بشكل ملحوظ. بعد عام: يقل خطر الإصابة بأمراض القلب إلى النصف مقارنة بالمدخنين.

يقل خطر الإصابة بأمراض القلب إلى النصف مقارنة بالمدخنين. بعد 10 سنوات: يقل خطر الإصابة بسرطان الرئة إلى النصف.

خطوات عملية للإقلاع عن التدخين

الإقلاع عن التدخين قد يبدو صعبًا، ولكن مع وضع خطة مدروسة يمكن تجاوز الصعوبات والوصول إلى هدف الصحة الأفضل.

وضع خطة لإقلاع ناجح

تحديد موعد للإقلاع: اختر يومًا محددًا لبدء حياتك الجديدة بلا تدخين.

اختر يومًا محددًا لبدء حياتك الجديدة بلا تدخين. الاستعانة بالدعم: قم بإخبار الأصدقاء والعائلة بنيتك، واحصل على دعمهم وتشجيعهم.

قم بإخبار الأصدقاء والعائلة بنيتك، واحصل على دعمهم وتشجيعهم. تجنب المحفزات: حاول الابتعاد عن الأماكن والمواقف التي قد تدفعك للتدخين.

حاول الابتعاد عن الأماكن والمواقف التي قد تدفعك للتدخين. استخدام العلاجات المساندة: استشر طبيبك حول العلاجات التي يمكن أن تساعدك على الإقلاع، مثل لصقات النيكوتين أو الأدوية.

الهروب من قبضة التدخين يعود لك بالعديد من المكافآت الصحية والاجتماعية والنفسية. مع الإصرار والدعم والتخطيط الجيد، يمكنك البدء في رحلة نحو حياة أكثر صحة وخالية من النيكوتين.