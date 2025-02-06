الحفاظ على صحة العظام: أهمية الكالسيوم والفيتامينات

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 01:53 صباحاً - دور الكالسيوم في تعزيز قوة العظام

الكالسيوم هو أحد العناصر الأساسية التي تلعب دورًا حيويًا في المحافظة على صحة العظام وتقويتها. يعتبر الكالسيوم المعدن الرئيسي الذي يشارك في بناء الهيكل العظمي في الجسم، حيث يشكل نحو 99% من محتواه في العظام والأسنان. يحافظ الكالسيوم على العظام قوية وسليمة، ويقلل من خطر تعرضها للكسور.

مصادر الحصول على الكالسيوم

لضمان الحصول على الكمية الكافية من الكالسيوم، يمكن اعتماد مجموعة من المصادر الغذائية المتنوعة التي تحتوي على هذا المعدن الضروري، مثل:

منتجات الألبان كاللبن والجبن والزبادي.

الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب.

المكسرات والبذور مثل اللوز والسمسم.

المأكولات البحرية مثل السلمون والسردين.

منتجات الكالسيوم المدعمة كالأطعمة النباتية وحبوب الإفطار.

أهمية الفيتامينات في دعم صحة العظام

لا يقتصر أهمية الفيتامينات على تطوير وظائف الجسم الحيوية، بل تلعب أيضًا دورًا كبيرًا في الحفاظ على سلامة العظام وقوتها. ومن أبرز هذه الفيتامينات:

فيتامين د

يعتبر فيتامين د من الفيتامينات الأساسية لصحة العظام، حيث يساعد في عملية امتصاص الكالسيوم في الأمعاء، مما يساهم في تعزيز الكثافة العظمية والوقاية من أمراض نقص المعادن في العظام مثل هشاشة العظام. يمكن للجسم أن يصنع فيتامين د عند التعرض لأشعة الشمس، ويمكن أيضًا الحصول عليه من بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية والكبد وصفار البيض.

فيتامين ك

يلعب فيتامين ك دورًا مهمًا في التئام العظام وتحسين الكثافة العظمية، فهو يساهم في تنشيط البروتينات التي تعمل على ربط الكالسيوم بالعظام. يمكن الحصول على فيتامين ك من الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والملفوف.

نصائح لتحسين صحة العظام

للحفاظ على صحة العظام وتقويتها، يجب اتباع مجموعة من النصائح التي تشمل تعزيز التغذية السليمة وزيادة النشاط البدني، منها:

تناول نظام غذائي متوازن غني بالكالسيوم والفيتامينات.

القيام بتمارين تقوية العظام مثل حمل الأثقال والمشي.

التعرض المنتظم لأشعة الشمس لتعزيز مستوى فيتامين د في الدم.

تجنب التدخين والاستهلاك المفرط للكحوليات، حيث يؤثران سلبًا على صحة العظام.

إجراء فحوصات دورية للتأكد من سلامة العظام وخصوصًا مع التقدم في العمر.

من خلال التأكد من اتباع هذه النصائح والحرص على تناول الغذاء المحتوي على الكالسيوم والفيتامينات الضرورية، يمكن الحفاظ على عظام قوية وصحية على مدى الحياة.