أغرب أنواع الشوربات حول العالم: مغامرة في عالم النكهات الغريبة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 11:54 مساءً - هل تتخيل أن هناك شوربات تصنع من أعشاش الطيور أو دم الحيوانات أو حتى التراب؟ قد يبدو الأمر غريبًا، ولكن هذه بعض من أغرب أنواع الشوربات التي يمكنك تجربتها حول العالم.

رحلة في عالم الشوربات الغريبة:

عندما نفكر في الشوربة، تتبادر إلى أذهاننا عادةً مكونات مألوفة مثل الخضروات والدجاج أو اللحم. ولكن، هناك ثقافات حول العالم تستخدم مكونات غير تقليدية لإعداد شورباتها، مما يخلق تجارب غذائية فريدة ومثيرة.

شوربة عش الطيور: تعتبر هذه الشوربة من الأطباق الفاخرة في الصين، وتصنع من أعشاش طيور السمامة التي تبنيها من لعابها. يعتقد البعض أن لهذه الشوربة فوائد صحية كبيرة، ولكنها بالتأكيد ليست للجميع.

شوربة شيراكو: هذه الشوربة اليابانية الغريبة تصنع من الكيس المنوي لذكر سمك القد. قد يبدو الأمر مثيراً للاشمئزاز، ولكنها تعتبر من الأطباق الشهية في اليابان.

شوربة كيبورو بالتراب: هذه الشوربة التقليدية لقبيلة تشاجا في تنزانيا تحتوي على مكونات غريبة مثل التراب والفاصوليا والموز. يعتقد السكان المحليون أن التراب يضيف نكهة خاصة للشوربة.

شوربة الخفافيش: في بعض مناطق آسيا، تعتبر شوربة الخفافيش من الأطباق التقليدية. يُعتقد أن لدم الخفاش فوائد صحية، ولكن هذا الطبق يثير الكثير من الجدل

بسبب المخاطر الصحية المحتملة.

شوربة الدم: في بعض الثقافات الأوروبية، تعتبر شوربة الدم من الأطباق التقليدية. يتم تحضيرها باستخدام دم الحيوانات مثل الدجاج أو البط.

لماذا تجرب هذه الشوربات؟

تجربة ثقافية: تتيح لك تجربة هذه الشوربات الغريبة التعرف على ثقافات مختلفة وتذوق نكهات جديدة.

اكتشاف نكهات فريدة: قد تكون بعض هذه الشوربات لذيذة بشكل مدهش، وتوفر لك تجربة طعام فريدة من نوعها.

تحدي ذوقك: إذا كنت تبحث عن تجربة جديدة ومثيرة، فإن هذه الشوربات هي الخيار المثالي لك.