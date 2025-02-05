قصور الغدة الدرقية: أعراض قد تتجاهلها وأسبابها وعلاجها

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 09:56 مساءً - هل تشعر بالتعب والإرهاق دون سبب واضح؟ هل تعاني من زيادة الوزن أو صعوبة في التركيز؟ قد تكون هذه الأعراض دلالة على وجود مشكلة في الغدة الدرقية.

ما هي الغدة الدرقية؟

الغدة الدرقية هي غدة صغيرة تقع في الجزء الأمامي من الرقبة. تنتج هذه الغدة هرمونات تؤثر على كل خلية في الجسم، وتتحكم في عملية الأيض، وهي العملية التي تحول الطعام إلى طاقة.

ما هو قصور الغدة الدرقية؟

قصور الغدة الدرقية هو حالة يحدث فيها نقص في هرمونات الغدة الدرقية، مما يؤدي إلى تباطؤ العديد من العمليات الحيوية في الجسم.

أعراض قصور الغدة الدرقية:

التعب والإرهاق: الشعور بالتعب المستمر حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم.

زيادة الوزن: صعوبة في إنقاص الوزن رغم اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

البرودة: الشعور بالبرد بشكل مستمر حتى في الأجواء الدافئة.

جفاف الجلد والشعر: ظهور جفاف وتقصف في الجلد والشعر وتساقط الشعر.

الإمساك: تباطؤ حركة الأمعاء والإمساك المزمن.

تورم الوجه: خصوصًا في منطقة الجفون واللسان.

أوجاع العضلات والمفاصل: الشعور بالألم والتيبس في العضلات والمفاصل.

اكتئاب وتقلبات مزاجية: الشعور بالحزن والاكتئاب وفقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية.

صعوبة في التركيز: صعوبة في التركيز والتذكر وفقدان الذاكرة.

تغيرات في الصوت: قد يصبح الصوت أجشًا أو أبطأ.

أسباب قصور الغدة الدرقية:

مرض هاشيموتو: وهو التهاب مزمن في الغدة الدرقية يؤدي إلى تدميرها.

نقص اليود: اليود عنصر أساسي لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية.

العلاج بالإشعاع: قد يؤدي العلاج بالإشعاع للرقبة إلى تلف الغدة الدرقية.

الأدوية: بعض الأدوية قد تتداخل مع وظيفة الغدة الدرقية.

علاج قصور الغدة الدرقية:

العلاج الأساسي لقصور الغدة الدرقية هو تناول هرمونات الغدة الدرقية بديلة عن طريق الفم. يتم تحديد الجرعة المناسبة من قبل الطبيب بناءً على نتائج الفحوصات.

تشخيص قصور الغدة الدرقية:

يتم تشخيص قصور الغدة الدرقية من خلال:

فحص الدم: لقياس مستويات هرمونات الغدة الدرقية.

فحص وظائف الغدة الدرقية: لمعرفة سبب قصور الغدة الدرقية.

نصائح للمرضى:

الالتزام بالعلاج: يجب تناول الدواء بانتظام وبحسب توجيهات الطبيب.

متابعة الطبيب بانتظام: لإجراء الفحوصات اللازمة وتعديل الجرعة إذا لزم الأمر.

اتباع نظام غذائي صحي: تناول الأطعمة الغنية باليود مثل الأسماك والألبان.

ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد الرياضة على تحسين المزاج وتقليل التعب.