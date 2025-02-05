أفضل 10 نباتات منزلية سهلة العناية للمبتدئين

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 09:56 مساءً - تعرّف على أفضل النباتات لتنقية الهواء وتعزيز الديكور المنزلي

يعد اختيار النباتات المنزلية وسيلة رائعة لجلب جمال الطبيعة إلى داخل منازلنا، وفي الوقت ذاته يساهم في تحسين جودة الهواء وخصائص الاسترخاء النفسي. بالنسبة للمبتدئين، قد تكون العناية بالنباتات أمرًا محيرًا، لذا قمنا بجمع أفضل 10 أنواع نباتات منزلية يسهل العناية بها لتبدأ رحلتك الخضراء.

1. نبات الصبار

يعتبر نبات الصبار من النباتات المثالية للمبتدئين نظرًا لقلة احتياجاته من المياه وقدرته على التكيف مع ظروف الطقس المختلفة. تأكد من وضعه في مكان تصل إليه الشمس مباشرة وأن تسقيه باعتدال.

2. نبات الثعبان (Sansevieria)

يُعرف أيضًا باسم “لسان الحماة”، وهو نبات يتمتع بقدرة عالية على تنقية الهواء. يتميز بتحمله لإهمال الري وسهولة العناية به، ما يجعله خيارًا مثاليًا للمبتدئين.

3. نبات البوتس (Pothos)

يُعَد نبات البوتس من أشهر النباتات المستخدمة في تزيين المنازل والمكاتب بسبب جمال أوراقه الخضراء اللامعة وسهولة العناية به، حيث يمكنه التكيف مع مستويات الإضاءة المختلفة.

4. نبات العنكبوت (Spider Plant)

معروف بأوراقه الطويلة المميزة المتدلية، وهو نبات سهل النمو يحتاج فقط إلى الري المنتظم والضوء غير المباشر. كما أنه معروف بالقدرة على تنقية الهواء.

5. نبات الزنبق السلامي (Peace Lily)

يعتبر من النباتات الأنيقة التي تضيف لمسة من الجمال والهدوء إلى أي مكان. يمتاز بزهوره البيضاء الجميلة وسهولة العناية به، حيث يفضل البيئة الرطبة والضوء المعتدل.

6. نبات القلب الأرجواني (Heartleaf Philodendron)

يُعتبر من النباتات القوية التي تتميز بسهولة التكاثر والنمو. يمكنه التحمل في ظروف إضاءة متنوعة ويحتاج إلى ري معتدل.

7. نبات الفيلودندرون (Philodendron)

يشتهر نبات الفيلودندرون بأوراقه الكبيرة الجذابة ويعتبر من النباتات المنزلية المتسامحة مع الإهمال. تحقق من التربة كل فترة للتأكد من حاجته إلى المياه.

8. الخُزَامَى (Lavender)

بالإضافة إلى جمال أزهاره ورائحته العطرة، يمكن للخُزامى أن يكون حلاً طبيعيًا للاسترخاء والتخلص من التوتر. حافظ على وضعه في مكان شمس مباشر وسقيه بانتظام.

9. نبات اليشم (Jade Plant)

يمتاز بمظهره الكثيف والجذاب، ويُعرف أيضًا بقدرته على تحمل الجفاف. يحتاج إلى إضاءة شمس مباشرة وسقي منتظم لكن غير مفرط.

10. نبات الريحان (Basil)

يعد الخيار المثالي للمبتدئين، إضافة إلى فائدته في الطهي، فهو ينمو بسرعة ويحتاج إلى شمس مباشرة وسقي منتظم.

الصبار

نبات الثعبان

البوتس

العنكبوت

الزنبق السلامي

القلب الأرجواني

الفيلودندرون

الخُزَامَى

اليشم

الريحان

اختر نباتًا أو اثنين من هذه القائمة وابدأ رحلتك في عالم النباتات المنزلية الرائعة، وستجد أن تجميل منزلك وإضفاء طابع حيوي عليه أسهل مما تتوقع.