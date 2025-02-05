وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح في إتمام تبادل 300 أسير

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 09:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

قالت وزارة الدفاع الروسية إن روسيا وأوكرانيا تبادلتا، الأربعاء، 150 من أسرى الحرب من كل جانب بعد وساطة من الإمارات.

وبحسب صحيفة الخليج، أضافت أن كل الروس المفرج عنهم موجودون حالياً في بيلاروسيا، حيث يتلقون رعاية نفسية وطبية. تجدر الإشارة إلى أن جهود الوساطة الإماراتية نجحت في إتمام العديد من وساطات عملية تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا.