زرافة “دبي بلينغ” تهيمن على وسائل التواصل الاجتماعي وتصبح حديث النجوم

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 08:03 مساءً - تصدر مشهد من برنامج “دبي بلينغ” في موسمه الثالث منصات التواصل الاجتماعي، حيث حقق ملايين المشاهدات وأصبح الترند المعروف بـ “ترند الزرافة” أو “ترند هش هش” حديث الساعة.

تعود تفاصيل هذا المشهد، الذي جعل زينة الخوري محط أنظار الجميع، إلى تعبيراتها العفوية خلال مشادة كلامية صغيرة بينها وبين اللبنانية لجين عضاضة.

في هذا المشهد، علقت عضاضة على منشور لخوري بعبارة “هش هش”، مما دفع الخوري للتساؤل: “مين هش هش؟”، لترد عليها عضاضة برمز “زرافة”.

ولم تتوقف الخوري عند هذا الحد، بل تابعت حديثها قائلة: “شو بها الزرافة؟ الزرافة حلوة وطويلة. يخاف منها ثلاثة أرباع الحيوانات”.

هذا المشهد الذي أثار ضجة إعلامية دفع الخوري لمشاركة الفيديو عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث حققت تفاعلًا غير مسبوق، متسائلة: “هل سنصبح ترند على إنستغرام أيضًا؟”.