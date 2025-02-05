مصر.. تمساح يثير الذعر بين سكان الشرقية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 08:03 مساءً - أحدث صياد مصري حالة من القلق في منطقة الشرقية بعد اكتشافه تمساحًا نيليًا أثناء عمله في أحد المجاري المائية.

وطالب سكان المنطقة الجهات المعنية بضرورة تفتيش المجاري المائية، خشية وجود تماسيح أخرى.

وفي التفاصيل، ووفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية، فقد عثر الصياد أثناء تواجده في قاربه في بحر أبو الأخضر على تمساح نيلي صغير يبلغ طوله حوالي 60 سم بالقرب من الشاطئ.

قام الصياد بإلقاء الشباك على التمساح لتقييد حركته، مما مكنه من الإمساك به وإبلاغ نقطة الشرطة التابعة لمركز منيا القمح في محافظة الشرقية بالحادثة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد شيخ صيادي محافظة الشرقية أنه توجه مع عدد من الصيادين إلى مركز الشرطة، حيث تم تحرير مذكرة بالواقعة، وعند عرضها على النيابة، تقرر إيداع التمساح في حديقة الحيوان بالزقازيق.