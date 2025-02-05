هو سبب وفاة الفنان صالح العويل؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 08:03 مساءً - توفي الفنان المصري صالح العويل، اليوم الأربعاء، في أحد المستشفيات المصرية عن عمر يناهز 78 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقد أعلن نجله هشام عن هذا الخبر الحزين، مؤكدًا أن مراسم تشييع جثمان والده ستقام بعد صلاة ظهر غدٍ الخميس في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية.

كان الفنان الراحل يعاني من قصور في القلب وانسداد في الشريان التاجي، وقد تعرض لوعكة صحية قبل أيام أدت إلى دخوله المستشفى مرة أخرى، حيث تم وضعه تحت المراقبة الطبية في غرفة العناية المركزة. ورغم تلقيه العلاج اللازم، تدهورت حالته الصحية حتى وافته المنية، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا.

كما تعرض قبل عدة أشهر لجلطة في المخ أثرت على قدرته على الحركة، لكنه تعافى وشارك في مسلسل “جودر 2” مع الفنان الذي كان له دور كبير في دعمه خلال أزمته الصحية، حيث سعى جاهدًا لإشراكه في الجزء الثاني من العمل المقرر عرضه في رمضان المقبل، ليكون هذا الظهور هو الأخير له في عالم التمثيل.

شارك الفنان صالح العويل في العديد من الأدوار التمثيلية، حيث تجاوزت مشاركاته 230 عملاً بين السينما والدراما، واشتهر بأدائه المميز في أدوار الشر.