الإمساك عند الأطفال: أسبابه وطرق علاجه الشائعة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 08:03 مساءً - يعاني الكثير من الأطفال من مشكلة الإمساك التي تؤثر سلباً على صحتهم ونموهم. الإمساك عند الأطفال هو حالة شائعة تتمثل في صعوبة التبرز أو قلة عدد مرات التبرز، أو وجود براز صلب وجاف.

أسباب الإمساك الشائعة عند الأطفال:

نقص الألياف: عدم تناول كمية كافية من الألياف الموجودة في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة يؤدي إلى بطء حركة الأمعاء والإمساك.

قلة شرب الماء: الماء ضروري لترطيب البراز وتسهيل عملية الإخراج.

قلة النشاط البدني: ممارسة الرياضة تحفز حركة الأمعاء وتساعد على التخلص من الإمساك.

تغيرات في النظام الغذائي: إدخال أطعمة جديدة أو تغيير النظام الغذائي بشكل مفاجئ قد يسبب اضطرابات هضمية والإمساك.

بعض الأدوية: بعض الأدوية التي يتناولها الأطفال قد تسبب الإمساك كأثر جانبي.

الضغط النفسي: التوتر والقلق قد يؤثران على الجهاز الهضمي ويسببان الإمساك.

أسباب الإمساك غير الشائعة:

الحساسية الغذائية: قد تكون بعض الأطعمة مثل الحليب أو الغلوتين تسبب حساسية تؤدي إلى الإمساك.

الاضطرابات الهضمية: بعض الاضطرابات مثل متلازمة القولون العصبي قد تسبب الإمساك.

مشاكل هيكلية: في حالات نادرة، قد تكون هناك مشكلة هيكلية في الجهاز الهضمي تسبب الإمساك.

نصائح لعلاج الإمساك عند الأطفال:

زيادة الألياف: شجع طفلك على تناول المزيد من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

شرب الماء بانتظام: تأكد من أن طفلك يشرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم.

ممارسة الرياضة بانتظام: شجع طفلك على ممارسة الأنشطة البدنية المختلفة.

تجنب الأطعمة المسببة للإمساك: تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية والأطعمة المصنعة.

الاسترخاء: حاول تهدئة طفلك وتقليل التوتر والقلق.