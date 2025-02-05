أعراض زيادة الكالسيوم في الجسم وأضرارها

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 06:55 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

الكالسيوم هو عنصر مغذي ضروري للجسم البشري، فهو يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة العظام والأسنان، وكذلك في تنظيم العديد من الوظائف الحيوية الأخرى. ومع ذلك، فإن زيادة مستوى الكالسيوم في الدم قد ينتج عنها مجموعة من الأعراض والمشكلات الصحية الخطيرة.

لذا من المهم التعرف على هذه الأعراض والاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.

أعراض زيادة الكالسيوم في الدم:

1. الغثيان والقيء: إحدى أكثر الأعراض الشائعة لزيادة الكالسيوم هي الشعور بالغثيان والقيء. وقد يكون هذا نتيجة لتأثير الكالسيوم على جهاز الهضم وإفراز المواد الكيميائية المسببة للغثيان.

2. فقدان الشهية: بسبب الغثيان والشعور بعدم الراحة في الجهاز الهضمي، قد يعاني المصاب من فقدان الشهية وعدم الرغبة في تناول الطعام.

3. الإمساك: يمكن أن يؤدي الكالسيوم الزائد إلى إبطاء عملية الهضم وحركة الأمعاء، مما يؤدي إلى حدوث إمساك.

4. الترجيج والتخبط: قد يشعر المصاب بالدوخة والشعور بالترجيج والتخبط نتيجة تأثير الكالسيوم على الجهاز العصبي.

5. آلام العضلات والعظام: يمكن أن يتسبب الكالسيوم الزائد في شعور المصاب بآلام في العضلات والعظام.

6. ارتفاع ضغط الدم: قد يؤدي الكالسيوم الزائد إلى ارتفاع ضغط الدم نتيجة لتأثيره على عمل القلب والأوعية الدموية.

7. الحجارة الكلوية: قد يؤدي الكالسيوم الزائد إلى تكوين حجارة في الكلى والمثانة.

8. مشاكل في الجهاز العصبي: في الحالات الشديدة، قد يؤدي الكالسيوم الزائد إلى مشاكل في الجهاز العصبي كالتشنجات والاضطرابات العقلية.

الأسباب المؤدية لزيادة الكالسيوم في الدم:

هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى زيادة مستوى الكالسيوم في الدم، ومنها:

– تعاطي مكملات كالسيوم بكميات زائدة

– بعض الأمراض الهرمونية كفرط نشاط الغدة الدرقية

– بعض أنواع السرطان كسرطان الغدد اللمفاوية

– عدم كفاية إفراز هرمون الباراثيرويد

العلاج والوقاية:

في حال ظهور أي من هذه الأعراض، ينبغي التوجه فورًا إلى الطبيب المختص للكشف والتشخيص. وسوف يقوم الطبيب بإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد سبب زيادة الكالسيوم. ثم يتم وضع خطة علاج مناسبة، والتي قد تشمل تعديل النظام الغذائي، تناول أدوية خافضة للكالسيوم، أو إجراء عملية جراحية في حالات معينة.