الوحدة يعلن تعاقده مع محمد قرباني

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 05:55 مساءً - أعلن نادي الوحدة، مساء اليوم، عن تعاقده مع محمد قرباني، قادماً من نادي أورينبورج الروسي.

وقال النادي الإماراتي في بيانه: “تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع لاعب الوسط الدولي الإيراني محمد قرباني (23 عاماً) قادماً من نادي أورينبورج الروسي؛ وذلك في إطار مساعي إدارة النادي لتعزيز صفوف الفريق الأول”.

قرباني كان قد انضم لصفوف أورينبورج، الصيف الماضي، وشارك معه في 19 مباراة، وسجل خلالها هدفاً وصنع مثله.