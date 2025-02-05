بعد عرض البيت الأبيض.. 20 ألف موظف يرغبون في الاستقالة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 04:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

قال مصدر لوكالة رويترز إن أكثر من 20 ألف موظف اتحادي أبلغوا الحكومة الأمريكية بأنهم مستعدون للاستقالة من وظائفهم بموجب برنامج حوافز ينتهي موعده النهائي يوم الخميس المقبل.

وكان البيت الأبيض قد عرض الأسبوع الماضي على مليوني موظف اتحادي مدني يعملون بدوام كامل فرصة التوقف عن العمل هذا الأسبوع مع الاستمرار في تلقي الأجور والمزايا حتى 30 سبتمبر، في إطار سعي إدارة ترامب لتقليص حجم الحكومة الأمريكية.

ويعترض بعض الديمقراطيين على هذا العرض، معتبرين أنه غير قانوني.

وفي توضيح صدر يوم الأحد، أفاد البيت الأبيض بأنه استثنى موظفي السلامة العامة، بما في ذلك مراقبي الحركة الجوية، من “برنامج الاستقالة المؤجلة”. من جهته، دافع مكتب إدارة شؤون الموظفين في البيت الأبيض عن الوضع القانوني للبرنامج في مذكرة أرسلها إلى الوكالات يوم الثلاثاء.