جيرارد بيكيه: ريال مدريد اعتاد على هذا الأمر لمدة 120 عاماً

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 04:57 مساءً - يرى جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة السابق، أن ريال مدريد يلجأ للضغط على وسائل الإعلام وحكام المباريات عندما لا تكون نتائج الفريق جيدة.

وتقدم نادي ريال مدريد بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الاثنين الماضي، بسبب ما حدث معه في مباراة إسبانيول في الدوري، والتي خسرها الميرنجي بهدف نظيف.

وقال جيرارد بيكيه في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “بيان ريال مدريد عبارة عن ستار دخاني كامل”.

وأضاف: “اعتادوا على ذلك لمدة 120 عاماً، عندما يخسرون يتحدثون عن شيء آخر، هذا ما يريدونه، لأن الحكام دائماً ما يرتكبون الأخطاء”.

وأكمل: “لقد فعل ريال مدريد ذلك دائماً، ونحن معتادون على ذلك، من خلال ضغطهم على وسائل الإعلام، واستخدام تلك النغمة عندما لا تسير الأمور على ما يرام، وسنجد الحكام يتعرضون للضغوطات من الآن فصاعداً”.

وواصل سخريته من ريال مدريد، عندما سُئل عن المواهب الشابة في الليجا، وقال: “في برشلونة نجد الكثير من المواهب، لأن هناك أكاديمية لا ماسيا، بينما في ريال مدريد، تأتي من الشيكات المالية”.

وعن توقعاته للدوري الإسباني هذا الموسم، أتم بيكيه: “البطل سيكون برشلونة، وسيأتي أتلتيكو مدريد ثانياً، وأتلتيك بلباو في المركز الثالث، يجب أن تحذروا من بلباو هذا الموسم”.