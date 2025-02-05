تحذير. . عدم تناول الألياف يسبب هذه الأمراض

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 03:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تلعب الألياف الغذائية دورًا أساسيًا في تعزيز الصحة العامة، حيث يؤثر نقصها في النظام الغذائي اليومي بشكل سلبي على وظائف الجسم المختلفة، وفقًا لما أكدته خبيرة التغذية مارغاريتا كورولوفا.

– تعزيز صحة الأمعاء: تعمل الألياف على دعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يساعد في تقوية الجهاز المناعي والحد من مخاطر العدوى والالتهابات.

– تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون: تسهم الألياف في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل احتمالية الإصابة بسرطان القولون.

– الحفاظ على مستويات الكوليسترول: تساعد الألياف على تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم، مما يعزز صحة القلب.

– تنظيم سكر الدم: تساهم الألياف في استقرار مستويات السكر في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بمقاومة الأنسولين وداء السكري.

في المقابل، أشارت كورولوفا إلى أن الإكثار من تناول الأطعمة المصنعة التي تفتقر إلى الألياف الغذائية يزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي وداء السكري، مما يجعل من الضروري الاعتماد على مصادر طبيعية غنية بالألياف، مثل الفواكه، الخضروات، الحبوب الكاملة، والبقوليات، للحفاظ على صحة الجسم وتعزيز وظائفه الحيوية.