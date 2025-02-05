تناول الجزر كل يوم .. ماذا يفعل بالجسم؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 03:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعد الجزر من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، مما يجعله خيارًا مثاليًا ضمن النظام الغذائي اليومي. ولكن ما هي التأثيرات التي قد تحدث عند تناوله يوميًا؟

يحتوي الجزر على نسبة عالية من الألياف الغذائية القابلة للذوبان، والتي تساعد في تعزيز حركة الأمعاء، وتسهيل عملية الهضم، وتقليل خطر الإصابة بالاضطرابات الهضمية مثل الانتفاخ والإمساك.

يعد الجزر مصدرًا غنيًا بمادة البيتا كاروتين، التي يحولها الجسم إلى فيتامين A، وهو عنصر أساسي لصحة العين، حيث يساهم في تقوية النظر، والحد من خطر الإصابة بالعمى الليلي، وتقليل احتمالية الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

يتميز الجزر بانخفاض سعراته الحرارية واحتوائه على نسبة عالية من الألياف، مما يعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة، وبالتالي يقلل من استهلاك السعرات الحرارية اليومية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في فقدان الوزن.

يساهم الجزر في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يساعد على تنظيم ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يعزز صحة القلب ويحمي من المضاعفات المرتبطة به.

رغم الفوائد العديدة لتناول الجزر يوميًا، إلا أنه يُفضل تناوله باعتدال، حيث إن الإفراط في استهلاكه قد يؤدي إلى تغير لون البشرة إلى البرتقالي نتيجة تراكم البيتا كاروتين. لذا، ينصح بالتنوع في النظام الغذائي للحصول على أقصى فائدة صحية.