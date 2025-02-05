فوائد جوز الهند لمرضى السكري.. تعرف عليها

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 03:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعد جوز الهند من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، حيث يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض وتعزيز وظائف الجسم المختلفة. ومع ذلك، يجب تناوله باعتدال لتجنب أي تأثيرات سلبية، خاصةً لمرضى السكري.

يقدم جوز الهند مجموعة من الفوائد الصحية التي تجعله خيارًا مناسبًا لمرضى السكري، وتشمل:

– مصدر مستدام للطاقة: يحتوي جوز الهند على نسبة عالية من الدهون المشبعة، ما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، مما يجعله خيارًا غذائيًا جيدًا لمرضى السكري.

– زيادة الشعور بالشبع: بفضل احتوائه على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، يساعد جوز الهند في تقليل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة الغنية بالسكر، مما يسهم في استقرار مستويات السكر في الدم لفترات طويلة.

– دعم صحة القلب وضغط الدم: يُعد جوز الهند مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم، وهو عنصر ضروري لتنظيم ضغط الدم، خاصةً لدى مرضى السكري الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

– مضاد للأكسدة: يحتوي جوز الهند على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي تعمل على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بمضاعفات السكري.

رغم الفوائد المتعددة لجوز الهند، إلا أن الاعتدال في تناوله ضروري لتجنب أي تأثيرات سلبية على مستويات السكر في الدم. لذلك، يُفضل استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية لمعرفة الكمية المناسبة وفقًا للحالة الصحية لكل فرد.