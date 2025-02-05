لحرق الدهون .. تناول هذه الأطعمة بجانب البيض في وجبة الإفطار

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 03:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعد البيض من الأطعمة التي تساعد على حرق الدهون بفضل محتواه العالي من البروتين، ولكن هل تكفي بيضتان فقط في وجبة الإفطار لتحقيق هذا الهدف؟

يؤدي تناول البيض إلى تعزيز فقدان الوزن من خلال عدة آليات، منها:

– زيادة الشعور بالشبع، مما يقلل من استهلاك السعرات الحرارية على مدار اليوم.

– تحفيز عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد على حرق الدهون بشكل أكثر كفاءة.

– المساهمة في استقرار مستويات سكر الدم، مما يقلل من نوبات الجوع المفاجئة.

على الرغم من فوائد البيض في تعزيز فقدان الوزن، إلا أن تناول بيضتين فقط في وجبة الإفطار لا يوفر الكمية الكافية من البروتين لتعزيز حرق الدهون بشكل فعال، حيث تحتوي بيضتان على نحو 12-14 جرامًا من البروتين، بينما يحتاج الجسم إلى ما يتراوح بين 25 و35 جرامًا لكل وجبة لدعم عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون المخزنة.

لتحقيق نتائج أفضل في فقدان الوزن، يُنصح بتناول البيض بجانب مصادر أخرى غنية بالبروتين مثل:

– منتجات الألبان مثل الزبادي اليوناني أو الجبن القريش.

– البقوليات مثل الفول أو العدس.

كما يُفضل إضافة أطعمة غنية بالألياف الغذائية والكربوهيدرات المعقدة للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم والشعور بالشبع لفترة أطول، مثل:

– الأفوكادو والخضراوات الورقية.

– الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أو الشوفان.

لا يكفي تناول بيضتين فقط في الإفطار لحرق الدهون بكفاءة، بل يجب دمجهما مع مصادر أخرى للبروتين والألياف الغذائية لضمان تحقيق أقصى فائدة صحية وتعزيز فقدان الوزن.