لا تقع ضحية الاحتيال عبر الهاتف: نصائح للكشف عن المكالمات الوهمية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 02:54 مساءً -

متابعة- بتول ضوا

مكالمات الاحتيال أصبحت شائعة جدًا في الوقت الحالي، ومن المهم أن نكون حذرين ونعرف كيف نميز بين المكالمات الحقيقية والمكالمات الاحتيالية. في هذا المقال، سنستعرض بعض النصائح الهامة التي تساعدك في التعرف على المكالمات الاحتيالية وحماية نفسك من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.

المكالمة غير متوقعة: إذا تلقيت مكالمة من رقم غير معروف أو من شخص لا تتوقعه، فقد تكون هذه علامة على أن المكالمة احتيالية.

المتصل يطلب معلومات شخصية: إذا كان المتصل يطلب معلومات شخصية مثل رقم الضمان الاجتماعي أو رقم الحساب البنكي أو كلمات المرور، فمن الأفضل أن تنهي المكالمة فورًا. الشركات والمؤسسات الشرعية لا تطلب هذه المعلومات عبر الهاتف.

المتصل يستخدم أسلوبًا ملحًا أو تهديديًا: إذا كان المتصل يتحدث بأسلوب ملح أو يحاول تهديدك باتخاذ إجراء فوري، فمن المحتمل أنه يحاول الاحتيال عليك.

المتصل يعرض جوائز أو عروضًا مغرية: إذا كان المتصل يعرض جوائز أو عروضًا مغرية تبدو جيدة لدرجة يصعب تصديقها، فمن الأفضل أن تكون حذرًا. في معظم الحالات، هذه العروض تكون وهمية.

المتصل يطلب منك تحويل أموال: إذا كان المتصل يطلب منك تحويل أموال عبر الهاتف أو عبر الإنترنت، فمن المؤكد أنه يحاول الاحتيال عليك.