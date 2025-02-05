رابطة المحترفين الإماراتية تعلن عن جولة “الأخوة الإنسانية”

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 01:57 مساءً - أطلقت رابطة المحترفين الإماراتية بالتعاون مع اللجنة العليا للإخوة الإنسانية للمرة الأولى مسمى جولة “الأخوة الإنسانية” على الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين.

ويأتي هذا الاحتفال تزامناً مع ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في 4 فبراير/شباط 2019 في أبوظبي، والتي تحمل رسالة إلهام وتعزيز الوحدة والتعاون عالمياً، من خلال نشر التعاطف، ومعالجة القضايا الاجتماعية، وتعزيز عالم يُقدَّر فيه كل فرد، عبر ترسيخ التعايش والأخوة الإنسانية المشتركة، وإعلاء قيم الإنسانية، الأخوة، التسامح، التعايش، والمساواة.

وتعتبر الإمارات نموذجاً عالمياً للتسامح والتعايش، حيث يعيش على أراضيها أكثر من 200 جنسية في وئام واحترام متبادل، وهو الأمر الذي يعكس التزام القيادة الإماراتية بترسيخ هذه القيم، واهتمامها العميق بتعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي على المستويين المحلي والدولي.

وتؤمن رابطة المحترفين الإماراتية بأن الرياضة تُعد وسيلة فعالة لترسيخ قيم الوحدة والتسامح، حيث تجمع بين مختلف الثقافات وتعزز التفاهم والتعايش، وتسهم الفعاليات الرياضية، في بناء جسور التواصل وتعزيز الروابط الإنسانية، بما يتماشى مع أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية.

ومن المقرر إقامة مباريات جولة “الأخوة الإنسانية” خلال الفترة من 6 فبراير/شباط الحالي حتى 9 من ذات الشهر.