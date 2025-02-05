برشلونة ينافس مانشستر سيتي وتشيلسي على صفقة دفاعية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 01:57 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع دانييل مونوز، مدافع كريستال بالاس، خلال الفترة القادمة.

ويقدم مونوز الذي يشغل مركز الظهير الأيمن أداء لافتاً مع كريستال بالاس، خلال الموسم الحالي، حيث سجل هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة في 23 مباراة.

ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بات برشلونة من بين المهتمين بضم دانييل مونوز، الذي يحظى كذلك باهتمام من مانشستر سيتي وتشيلسي.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه رغم الاهتمام من كبار الأندية الأوروبية، إلا أن مونوز لا يريد التسرع في اتخاذ قرار بشأن مستقبله، لذا قرر الانتظار حتى الصيف لتحليل وضعه بشكل جيد.

جدير بالذكر، أن مونوز يرتبط بعقد مع كريستال بالاس حتى عام 2027، وتُقدَّر قيمته السوقية بـ 25 مليون يورو.