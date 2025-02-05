للمرة الأخيرة .. عمر مرموش لاعب الشهر في آينتراخت فرانكفورت

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 12:55 مساءً - أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت، عن حصول المهاجم المصري، عمر مرموش، على جائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وجاء إعلان فرانكفورت عن الجائزة تحت عنوان “مرة واحدة أخيرة”.

ولعب مرموش مباراتين برفقة فرانكفورت وخلالهما سجل هدفين وصنع هدفين آخرين، خلال الشهر الماضي، قبل رحيله إلى مانشستر سيتي.

وانضم مرموش لصفوف السيتي بعقد يمتد حتى صيف 2029.