نشكركم على متابعتكم خبر خرافة تسخين السيارة: هل هي عادة خاطئة تكلفك الكثير؟ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 12:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يتردد الكثيرون في سؤال: هل يجب تسخين السيارة قبل الانطلاق بها في الطقس البارد؟ الإجابة على هذا السؤال ليست بالبساطة التي قد يتصورها البعض، فهي تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك نوع السيارة وعمرها، ودرجة الحرارة الخارجية، وطريقة القيادة.

يشير مصطلح “تسخين السيارة” إلى ترك المحرك يعمل لبضع دقائق قبل البدء بالقيادة، وذلك بهدف الوصول إلى درجة حرارة التشغيل المثالية. يعتقد البعض أن هذه العملية ضرورية لحماية المحرك وتحسين أدائه، بينما يرى البعض الآخر أنها مجرد عادة قديمة لا فائدة منها في السيارات الحديثة.

الإجابة المختصرة هي: في معظم الحالات، لا.

في السيارات القديمة التي تعتمد على المكربن (Carburetor) في نظام الوقود، كان تسخين المحرك ضروريًا لتبخير الوقود بشكل صحيح وضمان عمل المحرك بكفاءة. أما السيارات الحديثة، فهي مزودة بنظام حقن الوقود الإلكتروني (Electronic Fuel Injection) الذي يقوم بضخ الوقود بدقة وكفاءة حتى في درجات الحرارة المنخفضة.

في السيارات الحديثة، لا يحتاج المحرك إلى فترة طويلة للتسخين. يكفي تشغيل المحرك والانتظار لبضع ثوانٍ حتى يبدأ الزيت في التدفق بشكل صحيح، ثم الانطلاق بالقيادة بهدوء وتجنب الضغط الشديد على المحرك حتى يصل إلى درجة حرارته الطبيعية.

تدفئة المقصورة: إذا كانت السيارة مزودة بنظام تدفئة فعال، فإن تسخينها لبضع دقائق قبل الانطلاق يمكن أن يجعل المقصورة أكثر دفئًا وراحة.

إزالة الجليد: في بعض الحالات، قد يساعد تسخين السيارة على إزالة الجليد المتراكم على الزجاج الأمامي.

استهلاك الوقود: ترك المحرك يعمل دون حركة يزيد من استهلاك الوقود دون فائدة.

تآكل المحرك: في بعض الحالات، قد يؤدي التسخين المفرط إلى تآكل بعض أجزاء المحرك.

تلوث البيئة: انبعاثات السيارات تزداد في الدقائق الأولى من التشغيل، لذا فإن تسخين السيارة لفترة طويلة يساهم في تلوث البيئة.

تأكد من سلامة الإطارات: افحص ضغط الإطارات وتأكد من أنها مناسبة للطقس البارد.

استخدم زيت المحرك المناسب: اختر زيت محرك مصمم للعمل في درجات الحرارة المنخفضة.

افحص سائل التبريد: تأكد من أن سائل التبريد يحتوي على نسبة كافية من مضاد التجمد.

ابدأ القيادة بهدوء: تجنب الضغط الشديد على المحرك في الدقائق الأولى من القيادة.

كن مستعدًا للطوارئ: احتفظ في سيارتك بمجموعة أدوات للطوارئ، بما في ذلك كابلات توصيل البطارية، وكشاف، وبطانية.

في معظم الحالات، لا تحتاج السيارات الحديثة إلى تسخين قبل القيادة في الطقس البارد. يكفي تشغيل المحرك والانتظار لبضع ثوانٍ ثم الانطلاق بهدوء. ومع ذلك، يجب على السائقين اتخاذ بعض الاحتياطات الإضافية عند القيادة في الطقس البارد، مثل فحص الإطارات واستخدام زيت المحرك المناسب.