وداعًا لمشاكل الصوت المزعجة: يوتيوب يُطلق ميزة ستُغير قواعد اللعبة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 11:49 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

أعلن يوتيوب عن إطلاق ميزة جديدة طال انتظارها من قبل المستخدمين، وهي ميزة “الصوت الثابت”. تهدف هذه الميزة إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال توفير صوت أكثر اتساقًا وثباتًا أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو. فما هي هذه الميزة وكيف تعمل؟ هذا ما سنجيب عليه في هذا المقال.

ميزة “الصوت الثابت” هي تقنية جديدة تعمل على تعديل مستوى الصوت في مقاطع الفيديو بشكل تلقائي. بحيث يتم تقليل الفروق الكبيرة في مستوى الصوت بين المقاطع المختلفة، أو حتى بين الأجزاء المختلفة من المقطع الواحد.

تعمل ميزة “الصوت الثابت” عن طريق تحليل الصوت في مقطع الفيديو، وتحديد الأجزاء التي يكون فيها الصوت مرتفعًا جدًا، والأجزاء التي يكون فيها الصوت منخفضًا جدًا. ثم تقوم الميزة بتعديل مستوى الصوت في هذه الأجزاء بشكل تلقائي، بحيث يصبح مستوى الصوت أكثر اتساقًا وثباتًا.

توفر ميزة “الصوت الثابت” العديد من الفوائد للمستخدمين، منها:

تجربة مشاهدة أفضل: تعمل الميزة على توفير تجربة مشاهدة أكثر سلاسة ومتعة، حيث لا يضطر المستخدم إلى تعديل مستوى الصوت باستمرار.

تقليل الإزعاج: تقلل الميزة من الإزعاج الناتج عن الفروق الكبيرة في مستوى الصوت، خاصة عند مشاهدة مقاطع الفيديو في بيئات صاخبة.

تحسين جودة الصوت: تساعد الميزة على تحسين جودة الصوت بشكل عام، حيث تجعل الصوت أكثر وضوحًا واتساقًا.

بدأت ميزة “الصوت الثابت” بالظهور لبعض المستخدمين في الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن يتم طرحها لجميع المستخدمين قريبًا.

حاليًا، لا يوجد خيار لتفعيل أو تعطيل ميزة “الصوت الثابت” بشكل يدوي. ولكن، يمكن للمستخدمين الاستفادة من الميزة بشكل تلقائي عند مشاهدة مقاطع الفيديو التي تدعم هذه التقنية.