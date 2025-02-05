أيهما أفضل وأجمل؟.. الكحل الجل أم الكحل السائل!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 11:49 صباحاً - مقارنة بين الكحل الجل والكحل السائل: ما الذي يناسب عينيك؟

عندما نتحدث عن مستحضرات التجميل، يظل الكحل واحداً من أهم العناصر التي تضفي الجمال والجاذبية على العيون. ومع تطور صناعة مستحضرات التجميل، ظهرت أشكال متعددة من الكحل تلبي احتياجات وأذواق مختلفة. من بين هذه الأنواع الكحل الجل والكحل السائل.

ما هو الكحل الجل وما هي مميزاته؟

الكحل الجل هو منتج تزيين يأتي على شكل هلامي أو كريمي. يفضّله العديد من الأشخاص لأسباب عدة:

سهولة الاستخدام: يمكن تطبيقه باستخدام فرشاة مائلة، مما يعني إمكانية التحكم في سمك الخط ودقته.

يمكن تطبيقه باستخدام فرشاة مائلة، مما يعني إمكانية التحكم في سمك الخط ودقته. ثبات عالي: يمتاز بقدرة كبيرة على الثبات لفترات طويلة، مما يجعله مثالياً للاستعمال اليومي أو المناسبات الخاصة.

يمتاز بقدرة كبيرة على الثبات لفترات طويلة، مما يجعله مثالياً للاستعمال اليومي أو المناسبات الخاصة. تنوع الألوان: يتوفر بألوان متعددة، مما يمنحك حرية اختيار اللون المناسب لأزيائك ومناسباتك.

ماذا عن الكحل السائل؟

أما الكحل السائل، فهو نوع تقليدي ومحبّب للكثيرات. وهنا بعض من مميزاته:

دقة في الرسم: يتيح الكحل السائل الحصول على خطوط دقيقة وناعمة، مما يجعله مثاليًا لإطلالة رسمية أو أنيقة.

يتيح الكحل السائل الحصول على خطوط دقيقة وناعمة، مما يجعله مثاليًا لإطلالة رسمية أو أنيقة. لمعان جذاب: غالبًا ما يمنح العينين لمسة لامعة ومشرقة لا يمكن تحقيقها بالأنواع الأخرى.

غالبًا ما يمنح العينين لمسة لامعة ومشرقة لا يمكن تحقيقها بالأنواع الأخرى. جفاف سريع: يجف بسرعة عند تطبيقه، مما يساعد في تجنب أي تلطيخ أو انتقال.

كيف تختارين بين الكحل الجل والكحل السائل؟

الاختيار بين الكحل الجل والكحل السائل يعتمد في الغالب على نوع المظهر الذي ترغبين في تحقيقه ومستوى الراحة في استخدام كل منهما. إليك بعض النصائح التي قد تساعدك في اتخاذ القرار:

إذا كنت مبتدئة، قد تجدين الكحل الجل أسهل في التحكم به.

لإطلالة احترافية، الكحل السائل قد يكون الخيار الأمثل، خصوصاً لقدرته على تقديم خطوط دقيقة وناعمة.

لأيام طويلة مليئة بالنشاطات، الكحل الجل بقدرته العالية على الثبات قد يكون الأنسب.

في النهاية، سواء اخترتِ الكحل الجل أو السائل، فإن الأمر يعتمد على ذوقك الشخصي واحتياجاتك اليومية. الأهم أن تشعري بالراحة والثقة في مظهرك.