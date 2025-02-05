صعود الدرج والمشي: أيهما أفضل لصحتك؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 10:52 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

عند الحديث عن النشاط البدني، يوصي الخبراء دائمًا بالمشي 10 آلاف خطوة يوميًا لتحسين الصحة العامة. ولكن ماذا عن صعود الدرج؟ هل يمكن أن يكون بديلًا فعالًا للمشي؟ في هذا المقال، سنستعرض فوائد صعود الدرج ومقارنته بالمشي، بالإضافة إلى تأثيراته الإيجابية على الصحة.

حرق السعرات الحرارية: صعود الدرج يعد تمرينًا مكثفًا أكثر من المشي، حيث يعمل على زيادة معدل ضربات القلب وحرق المزيد من السعرات الحرارية في وقت أقل. على سبيل المثال، صعود الدرج لمدة 10 دقائق يمكن أن يحرق سعرات حرارية تعادل المشي لمدة 30 دقيقة.

تقوية العضلات: صعود الدرج يعتمد على استخدام عضلات الساقين والأرداف بشكل كبير، مما يساعد على تقويتها وزيادة كتلتها العضلية. بينما المشي يعتبر تمرينًا أقل تأثيرًا على بناء العضلات.

تحسين اللياقة القلبية التنفسية: صعود الدرج يعزز من كفاءة الجهاز القلبي التنفسي، حيث يزيد من تدفق الدم والأكسجين إلى الجسم. هذا التأثير مشابه للمشي، ولكن بوتيرة أسرع.

توفير الوقت: إذا كنت مشغولًا ولا تملك وقتًا للمشي لمسافات طويلة، فإن صعود الدرج يمكن أن يكون حلًا مثاليًا لتحقيق نفس الفوائد في وقت أقل.

بالنسبة لعدد الخطوات، فإن صعود الدرج لا يعادل بالضرورة المشي 10 آلاف خطوة من حيث العدد، ولكنه يعادلها من حيث الفوائد الصحية. صعود الدرج لمدة 15-20 دقيقة يوميًا يمكن أن يكون بديلًا فعالًا للمشي، خاصة إذا كنت تبحث عن تحسين اللياقة البدنية وحرق الدهون