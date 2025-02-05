طريقة عمل تشيز كيك سهل ولذيذ

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 10:52 صباحاً - مقدمة عن تشيز كيك

تعتبر التشيز كيك واحدة من الحلويات الأكثر شعبية في العالم، وتتميز بطعمها الشهي وقوامها الكريمي الغني. يرجع أصل هذه الحلوى إلى اليونان القديمة، لكن بمرور الزمن أصبحت التشيز كيك تحتل مكانة خاصة في عالم الحلويات العالمية، بإصدارات متعددة تناسب الأذواق المختلفة. في هذا المقال، سنشارك معكم طريقة إعداد تشيز كيك سهل ولذيذ يمكن تحضيره في المنزل بسهولة ويسر.

المكونات الأساسية للتشيز كيك

لتحضير تشيز كيك مثالي، ستحتاج إلى استخدام المكونات التالية:

لتحضير قاعدة البسكويت:

250 جراماً من البسكويت المطحون (مثل بسكويت الشاي أو دايجستيف)

100 جرام من الزبدة المذابة

لتحضير الحشوة الكريمية:

400 جرام من الجبنة الكريمية

200 جرام من الكريمة السائلة

150 جرام من السكر

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

2 حبة بيض

خطوات التحضير

1. إعداد قاعدة البسكويت

في وعاء، اخلطي البسكويت المطحون مع الزبدة المذابة حتى يتجانس الخليط.

ضعي الخليط في قاعدة قالب التشيز كيك واضغطي عليه جيداً بواسطة يديكِ أو قاع كوب.

اتركي القاعدة في الثلاجة لمدة 15 دقيقة لتتماسك.

2. تحضير الحشوة

في وعاء آخر، اخفقي الجبنة الكريمية حتى تصبح ناعمة وخالية من الكتل.

أضيفي الكريمة السائلة والسكر واستمري في الخفق حتى تمتزج المكونات بشكل جيد.

أضيفي الفانيليا وعصير الليمون وواصلي الخفق.

أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق بعد كل إضافة حتى تضمني تجانس الخليط.

3. خبز التشيز كيك

أخرجي القالب من الثلاجة واسكبي الحشوة فوق قاعدة البسكويت.

سخني الفرن على درجة حرارة 160 مئوية.

ضعي القالب في الفرن لمدة 50-60 دقيقة حتى تتماسك الحشوة جيداً دون أن تتحول للون البني.

اتركي التشيز كيك يبرد تماماً قبل وضعه في الثلاجة لتبرد لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

التقديم والأفكار الإضافية

يمكنك تقديم التشيز كيك مع مجموعة متنوعة من الإضافات مثل الفواكه الطازجة، وصلصة التوت أو الكراميل. يمكن أيضاً تزيين الوجه بالفراولة أو الليمون للحصول على مذاق منعش وشكل جمالي رائع. يعتبر التشيز كيك حلوى مثالية للمناسبات أو الاستمتاع بها مع العائلة في نهاية الأسبوع.

نأمل أن يكون هذا الوصفة قد أضافت لقائمتكم للوصفات المفضلة، وأن تستمتعوا بإعداد وتذوق هذه الحلوى اللذيذة في منزلكم.