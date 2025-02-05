وداعًا للجلطات: دليلك الشامل للوقاية من أمراض المخ الخطيرة”

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 10:52 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

تعتبر جلطات المخ من أخطر المشاكل الصحية التي تهدد حياة الإنسان، حيث يمكن أن تتسبب في تلف دائم في وظائف المخ، وإعاقة جسدية، وفي بعض الحالات، الوفاة. لذلك، من الضروري أن نكون على دراية بأسباب جلطات المخ وكيفية الوقاية منها.

تحدث جلطات المخ عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، مما يحرمه من الأكسجين والغذاء اللازمين لعمله. هناك نوعان رئيسيان من جلطات المخ:

الجلطة الإقفارية: وهي الأكثر شيوعًا، وتحدث نتيجة انسداد أحد الشرايين التي تغذي الدماغ، بسبب تكون جلطة دموية أو انسداد ناتج عن تراكم الدهون والكوليسترول.

الجلطة النزفية: وتحدث نتيجة تمزق أحد الأوعية الدموية في الدماغ، مما يؤدي إلى نزيف داخلي وتلف في الأنسجة الدماغية.

هناك العديد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بجلطات المخ، منها:

ارتفاع ضغط الدم: يعتبر من أهم عوامل الخطر، حيث يزيد من الضغط على جدران الشرايين، مما يجعلها أكثر عرضة للتلف والانسداد.

ارتفاع الكوليسترول: يزيد من تراكم الدهون في الشرايين، مما قد يؤدي إلى انسدادها وتكون الجلطات.

مرض السكري: يؤثر على صحة الأوعية الدموية، ويزيد من خطر الإصابة بالجلطات.

التدخين: يدمر الأوعية الدموية ويزيد من لزوجة الدم، مما يجعله أكثر عرضة للتجلط.

السمنة: تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسكري، وبالتالي تزيد من خطر الجلطات.

الخمول البدني: يقلل من تدفق الدم إلى الدماغ، ويزيد من خطر الإصابة بالجلطات.

التاريخ العائلي: إذا كان هناك تاريخ عائلي للإصابة بجلطات المخ، فإن خطر الإصابة يزداد.

يمكن تقليل خطر الإصابة بجلطات المخ عن طريق اتباع نمط حياة صحي، يشمل:

التغذية الصحية: تناول الأطعمة الغنية بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وتقليل الدهون المشبعة والصوديوم والسكريات.

ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وتقليل خطر الإصابة بالجلطات.

الحفاظ على وزن صحي: يساعد على تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسكري.

الإقلاع عن التدخين: يحسن صحة الأوعية الدموية ويقلل من خطر الجلطات بشكل كبير.

التحكم في الأمراض المزمنة: مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول، عن طريق تناول الأدوية الموصوفة ومتابعة الطبيب بانتظام.

الكشف المبكر عن جلطات المخ: يساعد على الحصول على العلاج الفوري وتقليل الأضرار الناتجة عن الجلطة.

من المهم التعرف على أعراض جلطات المخ، حيث أن العلاج الفوري يمكن أن يقلل من الأضرار الناتجة عنها. تشمل الأعراض: