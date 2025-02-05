آيندهوفن يعلن تعاقده مع مالاسيا

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 09:55 صباحاً - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، في بيان رسمي، رحيل الظهير الهولندي تيريل مالاسيا إلى آيندهوفن الهولندي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وأكد آيندهوفن تعاقده مع مالاسيا على سبيل الإعارة، مشيراً إلى أن الاتفاق يتضمن بند خيار الشراء.

وقال الظهير الأيسر بعد توقيعه للنادي الهولندي: أنا سعيد بوجودي هنا، أخيراً سأعود للعب كرة القدم مجدداً… أنا عائد من غياب طويل بسبب الإصابة، لكني جاهز الآن وأعرف أن وقتي قادم مرة أخرى.