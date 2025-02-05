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ريال مدريد يهنئ رونالدو بعيد ميلاده الـ 40

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ريال مدريد يهنئ رونالدو بعيد ميلاده الـ 40

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 09:55 صباحاً - وجّه نادي ريال مدريد الإسباني رسالة خاصة لنجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو بمناسبة عيد ميلاده الـ40 اليوم الأربعاء 5 شباط.

وقال ريال مدريد عبر حسابه على منصة (إكس): عزيزي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد.. نود أن نرسل لك تهنئة حارة بمناسبة عيد ميلادك الأربعين.

وأضاف: كل مشجعي ريال مدريد فخورون بك كأسطورة وبما تمثله في تاريخنا… يوم سعيد مع عائلتك وأحبائك.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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