ريال مدريد يهنئ رونالدو بعيد ميلاده الـ 40

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 09:55 صباحاً - وجّه نادي ريال مدريد الإسباني رسالة خاصة لنجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو بمناسبة عيد ميلاده الـ40 اليوم الأربعاء 5 شباط.

وقال ريال مدريد عبر حسابه على منصة (إكس): عزيزي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد.. نود أن نرسل لك تهنئة حارة بمناسبة عيد ميلادك الأربعين.

وأضاف: كل مشجعي ريال مدريد فخورون بك كأسطورة وبما تمثله في تاريخنا… يوم سعيد مع عائلتك وأحبائك.