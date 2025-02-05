العلاج الهرموني: بين الفوائد والمخاطر

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 09:55 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

العلاج الهرموني هو نوع من العلاج يستخدم الهرمونات لتعويض نقص الهرمونات في الجسم أو لعلاج بعض الحالات الطبية. يمكن أن يكون العلاج الهرموني فعالًا للغاية، ولكنه قد يسبب أيضًا آثارًا جانبية. من المهم أن تفهم فوائد ومخاطر العلاج الهرموني قبل البدء فيه.

الهرمونات هي مواد كيميائية ينتجها الجسم وتنتقل عبر مجرى الدم لأداء وظائف مختلفة. يلعب العلاج الهرموني دورًا هامًا في تنظيم العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك النمو والتطور والتمثيل الغذائي والتكاثر والمزاج.

يستخدم العلاج الهرموني لتعويض نقص الهرمونات في الجسم أو لعلاج بعض الحالات الطبية. على سبيل المثال، يستخدم العلاج الهرموني لعلاج انقطاع الطمث وسرطان الثدي وسرطان البروستاتا وقصور الغدة الدرقية.

يمكن أن يكون العلاج الهرموني فعالًا للغاية في علاج بعض الحالات الطبية. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد العلاج الهرموني في تقليل أعراض انقطاع الطمث، مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي. يمكن أن يساعد أيضًا في علاج بعض أنواع السرطان.

يمكن أن يسبب العلاج الهرموني آثارًا جانبية، بعضها قد يكون خطيرًا. تشمل الآثار الجانبية الشائعة للعلاج الهرموني:

زيادة الوزن

تقلبات المزاج

التعب

جفاف المهبل

انخفاض الرغبة الجنسية

هشاشة العظام

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان

هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل خطر الآثار الجانبية للعلاج الهرموني:

تحدث مع طبيبك حول مخاطر وفوائد العلاج الهرموني.

استخدم أقل جرعة ممكنة من العلاج الهرموني.

تناول العلاج الهرموني لأقصر فترة زمنية ممكنة.

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ومارس الرياضة بانتظام.

احصل على فحوصات طبية منتظمة.

اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تعاني من أي من الآثار الجانبية التالية للعلاج الهرموني:

ألم في الصدر

ضيق في التنفس

صداع شديد

تغيرات في الرؤية

ألم في الساق

تورم في الساق

نزيف مهبلي غير طبيعي

العلاج الهرموني هو علاج فعال يمكن أن يساعد في علاج بعض الحالات الطبية. ومع ذلك، يمكن أن يسبب أيضًا آثارًا جانبية. من المهم أن تفهم فوائد ومخاطر العلاج الهرموني قبل البدء فيه. تحدث مع طبيبك حول ما إذا كان العلاج الهرموني مناسبًا لك.