ريال مدريد أمام ليجانيس… التشكيل المتوقع

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 08:55 صباحاً - يلتقي مساء اليوم، الأربعاء فريقا ليجانيس وريال مدريد في ثاني مباريات ربع نهائي كأس إسبانيا بكرة القدم.

ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد مباراة اليوم بتشكيل مؤلف من:

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: فاسكيز، تشواميني، أسينسيو، فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أردا جولر، إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور

خط الهجوم: إندريك.