نشكركم على متابعتكم خبر ريال مدريد أمام ليجانيس… التشكيل المتوقع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 08:55 صباحاً - يلتقي مساء اليوم، الأربعاء فريقا ليجانيس وريال مدريد في ثاني مباريات ربع نهائي كأس إسبانيا بكرة القدم.
ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد مباراة اليوم بتشكيل مؤلف من:
حراسة المرمى: لونين
خط الدفاع: فاسكيز، تشواميني، أسينسيو، فيرلاند ميندي
خط الوسط: فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أردا جولر، إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور
خط الهجوم: إندريك.