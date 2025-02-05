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ريال مدريد أمام ليجانيس… التشكيل المتوقع

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ريال مدريد أمام ليجانيس… التشكيل المتوقع

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 08:55 صباحاً - يلتقي مساء اليوم، الأربعاء فريقا ليجانيس وريال مدريد في ثاني مباريات ربع نهائي كأس إسبانيا بكرة القدم.

ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد مباراة اليوم بتشكيل مؤلف من:
حراسة المرمى: لونين
خط الدفاع: فاسكيز، تشواميني، أسينسيو، فيرلاند ميندي
خط الوسط: فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أردا جولر، إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور
خط الهجوم: إندريك.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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