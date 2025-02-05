كأس ألمانيا: ليفركوزن يستضيف كولن

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 08:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلعب اليوم، الأربعاء فريقا باير ليفركوزن وكولن الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، في ثاني مباريات ربع نهائي كأس ألمانيا بكرة القدم.

ويلعب أرمينيا بيليفيلد وفيردر بريمن، يوم الثلاثاء 25 شباط، ولايبزيج مع فولفسبورغ يوم الأربعاء 26 شباط في تتمة منافسات هذا الدور.

أمس، فاز شتوتغارت على أوجسبورغ بهدف دون رد في أولى مباريات هذا الدور..