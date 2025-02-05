كأس إسبانيا: ريال مدريد ضيفاً على ليجانيس

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 08:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الأربعاء، في ربع نهائي كأس إسبانيا بكرة القدم، ليجانيس مع ريال مدريد على الملعب البلدي دي بوتاركي، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة..

وتُستكمل مباريات هذا الدور غداً، الخميس، حيث يلتقي ريال سوسيداد مع أوساسونا الساعة 21:30، وفالنسيا مع برشلونة الساعة 23:30.

أمس، فاز أتلتييكو مدريد على خيتافي 5-0 في أولى مباريات هذا الدور وبات أول الواصلين إلى نصف نهائي البطولة.