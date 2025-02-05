كأس بلجيكا: جينك يواجه كلوب بروج

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي جينك وكلوب بروج، اليوم الأربعاء، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، في إياب نصف نهائي كأس بلجيكا بكرة القدم.

مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت إلى فوز كلوب بروج على جينك بهدفين مقابل هدف واحد.

ويلتقي في إياب نصف النهائي الثاني رويال أنتويرب وأندرلخت، غداً الخميس، الساعة 22:45 أيضاً، مع الإشارة إلى فوز أندرلخت ذهاباً 1-0.