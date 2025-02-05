اليوم: آرسنال ونيوكاسل… التشكيل المتوقع

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 07:56 صباحاً - يلتقي اليوم، الأربعاء، فريقا نيوكاسل يونايتد وآرسنال في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنكليزية بكرة القدم، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

فريق نيوكاسل فاز ذهاباً 2-0 وصعّب موقف آرسنال قبل مباراة اليوم…

تشكيل أرسنال المتوقع

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: توماس بارتي، جاكوب كيويور، ريكاردو كالافيوري، كيران تيرني

خط الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، ميكيل ميرينو

خط الهجوم: إيثان نوانيري، ليوناردو تروسارد، رحيم ستيرلنج

تشكيل نيوكاسل المتوقع

حراسة المرمى: مارتين دوبرافكا

خط الدفاع: فالينتينو ليفرامينتو، فابيان شار، دان بورن، لويس هال

خط الوسط: برونو جيمارايش، ساندرو تونالي، جولينتون

خط الهجوم: جاكوب ميرفي، أليكسندر إيساك، أنتوني جوردون.